ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
أحمد علي
أحمد علي
محمد رشاد
أثنى محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على "أحمد علي" مهاجم المقاولون العرب، بعدما انضم إلى قائمة منتخب مصر لمباراتي سوازيلاند بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحمد علي هو أفضل مهاجم في الدوري في الوقت الحالي، ويستحق الانضمام لمنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

ترشيحاتنا

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو

محمد صلاح: مقولة الزمالك مضطهد إعلاميا أكذوبة.. فيديو

منتخب مصر عن استبعاد محمود علاء: المساكين كتير.. فيديو

الإفتاء: من أفتوا بحرمة فوائد البنوك أجازوا العمل فيها.. فيديو

طريقة عمل سمك بلطي بالكاري

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

قصة مواطن مصرى فى الغربة فارق الحياة لمدة 30 دقيقة بسبب طرده من العمل.. صور

حتحوت: مباراة الإنتاج الحربي الفرصة الأخيرة لمتولي في إنبي.. فيديو

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟