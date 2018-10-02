محمد صلاح: أحمد علي أفضل مهاجم في الدوري المصري

أثنى محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على "أحمد علي" مهاجم المقاولون العرب، بعدما انضم إلى قائمة منتخب مصر لمباراتي سوازيلاند بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.



وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحمد علي هو أفضل مهاجم في الدوري في الوقت الحالي، ويستحق الانضمام لمنتخب مصر.



ويستعد منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.