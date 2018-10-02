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أخبار البلد

طائرات مصر للطيران تحلق حاملة شعار منتدى شباب العالم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تزينت طائرات الشركة المصرية الوطنية "مصر للطيران" حاملة شعار منتدى شباب العالم، الذي سينطلق الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.

وبدءًا من العام الجاري، يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، حيث تتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.

وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨، مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

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