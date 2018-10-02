عجوز تعثر على ماسة نادرة فى حديقة عامة

عثرت سيدة عجوز على ماسة نادرة وزنها 2.63 قيراط، أثناء تجوالها في حديقة "فوهة الألماس" العامة فى ولاية أركنساس الأمريكية.



وبحسب "روسيا اليوم"، قالت صاحبة الـ 71 عامًا التى رفضت الكشف عن هويتها، أنها الأكثر حظا فى أسرتها، لعثورها على قطعة الألماس بعد 10 دقائق من دخولها المتنزه برفقتهم.



وأكد خبراء مركز البحوث المحلي على أن القطعة التي عثرت عليها هي ألماس حقيقي، من الألماس الأبيض بحجم حبة الفاصوليا وشكلها يشبه الظفر، عليها بعض البقع البنية التي تسبه النمش.



يذكر أن هذا المتنزه يقع على فتحة بركان خامد، وهذا هو مكمن الألماس الوحيد في العالم المفتوح للزوار، وفي عام 1990، عثر فيه على ألماس سترون-واجنر النادر جدا عديم اللون، من دون أي تشوهات داخلية، وقد اشترته إدارة المتنزه بمبلغ 34.7 ألف دولار.



بينما بلغ عدد قطع الألماس التي عثر عليها في هذا المتنزه منذ افتتاحه عام 1972 أكثر من 33 ألف قطعة.