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منوعات

الكسكسي التونسي يتفوق على نظيريه المغربي والجزائري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
كريم جمال
حصد فريق تونسي، أعد طبق الكسكسي الشهير، بلقب بطولة العالم في إعداد الكسكسي، خلال فعاليات مهرجان دولي استضافته بلدية سان فيتو لو كابو الإيطالية.

وبحسب "سكاى نيوز"، تفوق الكسكسي التونسي على نظيره المغربي، في المسابقة التي أجريت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و30 سبتمبر، وشهدت مشاركة دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وأنغولا وساحل العاج وفرنسا وفلسطين والسنغال.

وأقرّت لجنة التحيكم بأن الكسكسي التونسي هو الأفضل عالميا على مستوى التقديم والمذاق، ويتكون فريق التحكيم من لجنة يترأسها الطباخ فياميتا فادا، بالإضافة إلى 14 صحفيا وطاهيا ومدونا إلكترونيا.

قال معلقون إن الكسكسي التونسي يستحق هذا اللقب، إذ يتميز بأصالته ولذته ومكوناته الثرية، فيما قال آخرون إن تتويج الفريق التونسي هو تتويج لكل دول شمال أفريقيا، على اعتبار أن كسكسي تونس لا يختلف كثيرا عن نظيره في المغرب أو الجزائر، باستثناء بعض المكونات، مثل الفلفل الحار والخضر المستعملة.

يجمع باحثون على أن الكسكس ذو أصول أمازيغية، وهو ملك مشترك لشعوب المنطقة، وُجد قبل أن تظهر الدول الموجودة حاليا.

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