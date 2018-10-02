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رياضة

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد رشاد
كشف محمد صلاح، المدير الفني لنادي فاركو، عن أن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، خدعه، خلال مباراة جمعت الأهلي والزمالك، حيث كلفه مدرب الأبيض- وقتها- بمراقبة الخطيب.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه من كثرة التحاماته مع الخطيب؛ قال له إنه سيشكو للحكم الذي كان إيطالي الجنسية.

واشار إلى أنه رد على الخطيب: "قوله"، ثم اكتشف بعد ذلك أن الخطيب لا يستطيع التحدث بالإيطالية، وإن كان توجه للحكم بالفعل لكنه لم يقل له شيئًا.

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