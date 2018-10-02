أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن 80% من مرضى الاكتئاب مصابين بفقدان الشهية، وفي المقابل 20% منهم يفرطون في تناول الطعام؛ مما يسهم بشكل أساسي في زيادة وزنهم.



وأضاف " أسعد " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مرضى الاكتئاب الموسمي يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام والنوم، متابعا: "الضغوط النفسية متواجدة طوال السنة، ولكن من الممكن أن تظهر الضغوط الخارجية الاكتئاب، ولكنها لا تسببه، فيما أن بعض الأشخاص لديهم الإستعداد للتعرض للاكتئاب".

