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أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن 80% من مرضى الاكتئاب مصابين بفقدان الشهية، وفي المقابل 20% منهم يفرطون في تناول الطعام؛ مما يسهم بشكل أساسي في زيادة وزنهم.

وأضاف " أسعد " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مرضى الاكتئاب الموسمي يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام والنوم، متابعا: "الضغوط النفسية متواجدة طوال السنة، ولكن من الممكن أن تظهر الضغوط الخارجية الاكتئاب، ولكنها لا تسببه، فيما أن بعض الأشخاص لديهم الإستعداد للتعرض للاكتئاب".

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