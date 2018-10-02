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فرجينيا ميلاد تصنع من النفايات تحفة فنية في مسابقة Miss Talent.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / أشرف العمدة
أعادت فرجينا ميلاد، متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩، تدوير النفايات؛ لصنع تحفة فنية، وذلك في مسابقة Miss Talent، ضمن فاعليات اختيار "Miss Egypt - بنت مصر"، والتي تقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وعرضت كل متسابقة، موهبتها، أمام لجنة التحكيم، والتي تنوعت بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة، وذلك حتى يتأهلن للنهائيات.

ومن المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة، بعد غد، الخميس "4 أكتوبر"، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، حيث يحييه الفنان رامي جمال.

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