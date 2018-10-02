ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الاكتئاب مرض لا يمكن منعه، ولكن يمكن اكتشافه وعلاجه مبكرا، مضيفا: "لا يمكننا اتباع أي طريقة لمنع الإصابة بمرض الاكتئاب؛ لأن أسبابه متعددة منها الكيميائية والجينية".

وأضاف " أسعد " في حواره مع برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" نتمنى التعرف على الجينات التي تسبب الإكتئاب لمنع الإصابة به"، موضحا أن الأدوية لا تمنع الإصابة له ولكنها تسهم في علاجه.

وتابع:" المهن التي تعرض الشخص إلى ضغوط نفسية وعصبية كثيرة؛ تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وعلى رأسهم الأطباء؛ نظرا لما يتعرضون له من ضغوط كثيرة ".

ترشيحاتنا

البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

رمزي: إنذار النني وحامد وراء ضم 27 لاعبا لمواجهتي سوازيلاند.. فيديو

فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

رسميا.. الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباريات الدوري ويقاضي المتجاوزين

علي جمعة: الإخوان جماعة إرهابية منحلة خالفت أمر الرسول

تعرف على علاج دوالي الساقين

قصة مواطن مصرى فى الغربة فارق الحياة لمدة 30 دقيقة بسبب طرده من العمل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري
أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟