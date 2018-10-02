طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب

قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الاكتئاب مرض لا يمكن منعه، ولكن يمكن اكتشافه وعلاجه مبكرا، مضيفا: "لا يمكننا اتباع أي طريقة لمنع الإصابة بمرض الاكتئاب؛ لأن أسبابه متعددة منها الكيميائية والجينية".



وأضاف " أسعد " في حواره مع برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" نتمنى التعرف على الجينات التي تسبب الإكتئاب لمنع الإصابة به"، موضحا أن الأدوية لا تمنع الإصابة له ولكنها تسهم في علاجه.



وتابع:" المهن التي تعرض الشخص إلى ضغوط نفسية وعصبية كثيرة؛ تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وعلى رأسهم الأطباء؛ نظرا لما يتعرضون له من ضغوط كثيرة ".