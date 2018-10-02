يقدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل سمك بلطي بالكاري، فهذه الطريقة تعتبر جديدة على ربة المنزل التي اعتادت على إدخال الكاري في الدجاج واللحوم، وليس الأسماك.



ونصح الشيف هشام السيد، بتجربة طريقة عمل سمك بلطي بالكاري؛ مشيرا إلى أنه ذات مذاق لا يقاوم وله الكثير من الفوائد الصحية.



مقادير عمل سمك بلطي بالكاري:

سمك بلطي

بصل

عصير ليمون

كمون

دقيق

كاري

كركم

بطاطس

ثوم

زيت ملح

فلفل اسود

فلفل احمر حلو للتقديم .

فلفل احمر حار للتقديم .



طريقة عمل سمك بلطي بالكاري :



* نشوح البطاطس في طاسة مع زيت حتى ياخذ لونا ذهبيا ونضيف البصل والثوم ونقلب



* نتبل السمك- بعد تقطيعه- بعصير الليمون والملح ثم نخلط الكاري مع الدقيق والملح وفلفل



* نشوح السمك في طاسة بها زيت على النار ثم نرفع البطاطس من النار ونضيف عليه كركم وكمون وملح



* نرفع السمك ونضعه في طبق التقديم عليه شرائح فلفل احمر حلو وحار



* يقدم ساخنا مع البطاطس