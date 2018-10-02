سلطان بن سحيم: أمير قطر لا يمتلك كاريزما وسياسته فاشلة

هاجم المعارض القطري البارز وعضو العائلة القطرية الحاكمة، سلطان بن سحيم آل ثاني، أمير الدوحة تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، واصفا سياسته بالفاشلة وبأنه لا يمتلك أي كاريزما.



وقال بن سحيم في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بعد أن لف العالم شرقه وغربه، هاهو يتجه إلى أمريكا الجنوبية، ليس بحثًا عن حل أزمته المستعصية، وإنما لايهام شعبنا المغلوب على أمره أنه موجود. سياسة فاشلة، دبلوماسية كارثية، تحركات مكشوفة، وكاريزما معدومة، هذا هو تميم باختصار".



وتابع: "مالم تنفعك فيه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، لن تجد نفعًا من بيرو ولا الأكوادور ولا بارغواي. أزمتكم أنتم سببها، وفي الرياض تجدون حلها، وكل دول العالم لن تنفعكم زيارتها".

