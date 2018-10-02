أبرز فيديوهات التوك شو: السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة..محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد..البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجات

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تناولت برامج التوك شو، أمس، الإثنين، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة، إلى جانب المداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.ونرصد عبر السطور التالية، أبرز الفيديوهات بعدد من البرامج:السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارةالتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الصور التذكارية مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار الرئيس بعلامة الحب في لغة الإشارة لمتحدي الإعاقة أثناء وقوفهم بجانبه على المنصة.. فيما رد ذوي الإحتياجات الخاصة بنفس الإشارة نحبك .وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس لذوي الإحتياجات الخاصة والدمج، في مدينة شرم الشيخ.وشهد الرئيس السيسى عرضا تسجيليا لأهم انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج،وكرم أبناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة و الباحثين الشباب.وألقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كلمة أمام الحضور لعرض إنجازات ووزارة التربية والتعليم في ملف الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.+السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدى الإعاقةقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشعر بالسعادة بالمشاركة في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة والدمج، قائلا:" مصر تولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم، ونعمل على توفير الخدمات التأهيلية لهم والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يكفل لهم المشاركة بفعالية جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع".وأضاف " السيسي" خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الإعاقة قضية مجتمعية، ولا بد من تضافر كافة الجهود المجتمعية والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.وتابع:" لقد أفرز الدستور مواد تضمن حقوق متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة والتمثيل المناسب في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وفي إطار التنمية المستدامة مصر 2030 والحق في التعليم ودمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في المدارس النظامية".وأكمل:" شرعت وزارة الصحة في إدارك مكون الإعاقة في الإستراتيجية لوزارة الصحة، وتوفير خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وتقوم وزارة التضامن بتنفيذ أنشطة وخدمات وبرامج تعليمية وطبية وإرشادية لمتحدي الإعاقة".محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيدروى أحمد عبد السلام، محام فتاة التروسيكل، التي قام شخص بتقييدها داخل "تروسيكل"، تفاصيل الواقعة، قائلا:" كنت متواجد في منطقة مجمع المطاعم وفوجئت بقيام رجل بضرب فتاة بعصا بشكل عنيف وقام بشدها ووضعها فوق التروسيكل وربطها بالحبال، ولم يتدخل أحد لإنقاذها".وأضاف " عبدالسلام " في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" برر صاحب التروسيكل قيامه بذلك بمحاولتها ضربه بزجاجة، وتحرك بها على الفور، بعدما قمت بتصويره بالموبايل".وتابع:" توجهت إلى القسم عقب تصويره وشرحت تفاصيل الحادثة، وتم إلقاء القبض عليه، واتهمها في القسم بضربه".وأكمل:" توجهت فتاة التروسيكل والرجل إلى النيابة ولكنها لم توجه له أى اتهام، ووافق كلا الطرفين على التصالح ويتم الانتهاء حاليا من إجراءات إخلاء السبيل".متحدث البرلمان يعلن موعد إعادة بث جلسات مجلس النوابأعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، موعد إعادة بث جلسات مجلس النواب على الهواء.وقال حسب الله خلال حواره ببرنامج رأى عام المذاع على قناة تن، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد، إن البث سيكون فى القريب العاجل، وقد يكون خلال دور الانعقاد الذى يبدأ غدًا الثلاثاء.وأشار حسب الله، إلى أن المتحدث باسم البرلمان يعتبر جسرا للمجلس وصوته أمام الإعلام، وكشف عن أنه لا يصادر على حق أي عضو في التعبير عن رأيه.أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقهاقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القنوات الفضائية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية تبث من على قمر فرنسى هو «يوتلسات» ولا تبث من على النايلسات.وأضاف هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه لكي يتم غلق قنوات الداعمة للإرهاب يجب صدور حكم قضائي، موضحا أنه يجب ملاحقة القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب دوليا، فالإعلام تحول أداة من أدوات الحرب.وتابع هيكل، أن هناك أحكام قضائية صدرت لإغلاق هذه القنوات، إلا أنها تظهر بعد أيام بنفس المالك بإسم ومكان مختلف، مشددًا على أن هذا الأمر يحتاج لتعاون دولي أكثر لمواجهة هذا الشكل من الإرهابفيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة 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تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، حيث صنفته الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز، بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.البحرين تشيد باهتمام الرئيس السيسي بالطلاب ذوي الاحتياجاتأشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الاحتياجات الخاصة والدمج.وعبَّر "النعيمي" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر الفضائية "الأولي" المصرية ، عن سعادته بمشاركة مملكة البحرين في هذا الملتقى الذي يثبت ترابط القوة بين الدولتين .وواضح أن هذا اللقاء له اهمية كبيرة، خصوصا في مجال التعليم، مضيفا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدي اهتمامه بتلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل احتجاز مكانتهم داخل المجتمع والحث على الاهتمام بهم.مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهرقال المهندس هشام الخفيف، مدير المشروعات الملاحية بشركة بترول بلاعيم، إن منطقة حقل ظهر مليئة بالغاز، وتوجد فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة.وأضاف "الخفيف"، في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، من داخل حقل ظهر، والمذاع على فضائية "dmc"، أن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي، هو أكبر حقل لإنتاج الغاز في البحر المتوسط، وأكبر من حقل ليفياثان الإسرائيلي.وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع حتى الآن، 12 مليار دولار، متوقعًا أن تصل إلى 20 مليار دولار مع اكتمال باقي مراحله.