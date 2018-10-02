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فلكلور هندي في عرض ندى جمعة بمسابقة Miss Talent.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / أشرف العمدة
قدمت ندى جمعة، متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩، رقصة هندية بالفلكلور الشعبي، على أغاني هندية، أمام لجنة التحكيم، وذلك في مسابقة Miss Talent ضمن فعاليات اختيار "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وعرضت كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية وأخرى مختلفة، وذلك حتى تتأهلن للنهائيات.

ومن المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة، بعد غد، الخميس "4 أكتوبر"، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، حيث يحييه الفنان رامي جمال. الباحثون الشباب بعد تكريم الرئيس لهم: أصبحنا أكثر إصرارا على النجاح.
فلكلور هندي في عرض ندى جمعة بمسابقة Miss Talent.. صور

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