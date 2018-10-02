أول فنانة عربية تطلق تطبيقها الخاص..فيديو

نشرت الفنانة مي عز الدين مقطع فيديو تفاجئ فيه متابعيها، بعدما كشفت عن إطلاقها تطبيقها الخاص، وهو البوابة لعالمها وحياتها اليومية.



وبحسب "سبوتنك"، يضم التطبيق كل أسرارها بشأن الجمال، ونصائحها في الموضة، وذلك من خلال محتوى بالصور والفيديوهات.



وأضافت عز الدين أنها ستجيب يوميا في التطبيق عن أسئلة معجبيها، وأنها ستجعل معجبيها جزءا من تسوقها وسفرياتها وكواليس جلسات التصوير الخاصة بها.



يذكر أن التطبيق متوافر على "جوجل بلاي"، و "آب ستور"، بينما مى عز الدين هى الأولى عربيًا، هناك مادونا وتايلور سويفت وريهانا وكيم كارداشيان.