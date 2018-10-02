تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل المشاجرة التي استمرت لقرابة ٣٠ دقيقة في منطقة إمبابة، بمحيط محكمة شمال الجيزة.



وقالت مصادر أمنية، إن اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارا يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة امبابة، وعلي الفور وجه بسرعة ضبط أطرافها.



وعلي الفور وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرق المباحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين مالك كشك (طرف اول) ورجل وابنه (طرف ثان) وآخرين، نتج عنها إصابة الثاني ومصرع ابنه، وتلفيات بالسيارات.



وتمكنت فرق المباحث بقيادة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة، من السيطرة علي المشاجرة وضبط المتهم الرئيسي وآخر.



وكشفت التحريات الأولية عن أن الواقعة تعود إلي علاقة اسرية "خطوبة" تربط مالك الكشك وشقيقة القتيل منذ فترة، وانفصلا، وتزوجت الفتاة من شخص آخر منذ ٤ أشهر، وصباح أمس الاثنين، أرسل لها المتهم رسائل "رصيد مجاني" على هاتفها، فأبلغت أسرتها.



كما تبين من التحريات، أن والد الفتاة وشقيقها توجها في الثامنة من مساء الاثنين، لمعاتبة الشاب، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أخرج خلالها الشاب "مالك الكشك" سلاحا أبيض "كزلك" وقتل شقيق الفتاة وأصاب والدها، فوقعت مشاجرة بالحجارة والزجاجات الفارغة.



ونقل الجثمان إلى المشرحة، والأب المصاب الى المستشفى، وضبط المتهم الرئيسي وآخر.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.