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منوعات

LG تكشف عن هاتف LG V40 ThinQ بـ3 كاميرات والأول بتقنية سينما جراف.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة LG العملاقة الكورية الجنوبية، عن أحدث إبداعاتها هاتف V40، والذى يأتي بـ3 كاميرات أساسية دفعة واحدة، الأمر الذى يتيح ميزة التصوير بتقنية سينما جراف لأول مرة.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن هاتفها فى حدث ضخم، غدا "3 أكتوبر".

ويحمل الهاتف اسما آخر هو "Cine Shot"، بسبب مميزات الكاميرا الأسطورية التى يمتلكها، والتى يساعد فيها تواجد أكثر من كاميرا بدقة عالية، وفتحة عدسة واسعة.

والمغزي من مصطلح Cine Shot أى cinemagraphs، وهى مشابهة فى فكرتها لصور GIF المتحركة، ولا تتعدى مدة الفيديو سوي 3 ثوان فقط.

وبالنسبة لتصوير الفيديو؛ فهو بدقة 1080p، بالإضافة لميزة الزوم الخارقة التى تسمح بتقريب أبعد المجسمات دون أى تأثير على دقة الكاميرا نهائيًا.

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