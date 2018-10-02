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مرأة

أغرب طريقة لعلاج الصلع الهندية.. ستصيبك بصدمة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:19 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر، كما يعاني بعض الرجال من مشكلة الصلع؛ لذلك اخترع الناس طرقا غريبة جدا لإيجاد علاج يمنع تساقط الشعر ويحارب الصلع، كان من أغربها بدولة الهند.

ووفقا لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندى، فإن التعرّف على الممارسات الغريبة الهندية القديمة ستترك الكثير من الأشخاص في حالة صدمة، حيث أكد الموقع أن "هناك مجموعة من الأشخاص فى الهند لا يزالون يستخدمون بول البقر لعلاج تساقط الشعر. ويعتقدون أن البول المستخدم في علاج تساقط الشعر أو الصلع، يجب أن يستخدم من بقرة عذراء".

وجاء بالموقع أيضا أنه "من المفترض أن يتم جمع البول والسكر قبل شروق الشمس. ولتسهيل الأمور، أنتجت شركة هندية مشروبا غازيا يحتوي على 5٪ من بول البقر.

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