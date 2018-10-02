تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

كشفت مصادر بالآثار تفاصيل جديدة ومثيرة عن السرداب الذي عثر عليه أسفل قصر عمر طوسون في الإسكندرية.



وقالت المصادر إن القصر لا يتبع وزارة الآثار،كما أنه بالتبعية لا يخضع لقانون حماية الاثار وغير مسجل في عداد الآثار الإسلامية في الإسكندرية.



وأوضحت المصادر أن السرداب ليس اكتشافا جديدا،بل هو في الأساس جزء من القصر،وربما كان يستخدم للهروب أو لنقل الماء،وذلك لقربه من ترعة مياه المحمودية،حيث يبعد مدخل السرداب في الشارع 5متر عن سور القصر.



والقصر حالته المعمارية كما قالت المصادر سيئة جدا،بل إن بعض أجزاء من جدرانه وسقفه متهدمة،زد علي ذلك أن هيئة الأبنية التعليمية تستخدمه كمخزن للكتب منذ سنوات طويلة،مما ساعد علي تدهور حالته.



وتاريخيا،الأمير عمر طوسون هو أحد أمراء الأسرة العلوية، وكان متزوجا من فاطمة هانم ابنة الخديوي اسماعيل، ويتبع القصر الذي يقع على ترعة المحمودية وزارة التربية والتعليم ويستخدم كمخازن للوزارة لتخزين الكتب المدرسية.