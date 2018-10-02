ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. مواجهة ودية بين الزمالك وكفر الشيخ

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود "رامبو"، اليوم، الثلاثاء، نظيره الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، وديًا، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، على ملعب "حلمي زمورا" بميت عقبة.

ويخوض الفريق الأبيض هذه المباراة الودية استعدادًا لمباراته الهامة أمام الهلال السعودي، والتي ستقام السبت المقبل، في السوبر المصري السعودي، "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي"، المقرر إقامته بالعاصمة السعودية بالرياض.

بينما يحرص نبيل محمود المدير الفني لكفر الشيخ، على استغلال فترة توقف دوري القسم الثاني في خوض فترة إعداد مصغرة للفريق للارتقاء بالجوانب الفنية والبدنية؛ لتجهيز الفريق بقوة للمباريات المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة "بحري والإسكندرية".

ترشيحاتنا

بعد صورة الشابين.. ماكرون يوجه درسا قاسيا لمعارضيه

التصريح بدفن جثة عامل عثر عليها داخل جامعة حلوان

الصين تحذر أمريكا من انتهاك سيادتها في البحر الجنوبي

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

منتخب مصر عن استبعاد محمود علاء: المساكين كتير.. فيديو

زوجة عم ماجد المهندس تضعه في موقف محرج

عمره 99 عاما ويرفض الإحالة للمعاش

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

صلاح: أصبت أحسن حارس في إفريقيا خلال لقاء منتخبي مصر ومدغشقر.. فيديو

أول فنانة عربية تطلق تطبيقها الخاص..فيديو

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed

تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

علي جمعة يحذر من أمر يغفله الكثيرون فتنقلب النعمة عذابا

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

سرقة محفظة مسؤول كويتي من نظيره الباكستاني.. فيديو

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

جدل حول وفاة طالب جامعي بالمنيا.. الأهل: صعق نتيجة الأمطار.. والصحة: الجثة بها إصابات والسبب مجهول

هاني رمزي عن استبعاد فتحي وعبد الشافي والسعيد: السن له أحكام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

فيديو

حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟