اليوم .. مواجهة ودية بين الزمالك وكفر الشيخ

يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود "رامبو"، اليوم، الثلاثاء، نظيره الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، وديًا، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، على ملعب "حلمي زمورا" بميت عقبة.



ويخوض الفريق الأبيض هذه المباراة الودية استعدادًا لمباراته الهامة أمام الهلال السعودي، والتي ستقام السبت المقبل، في السوبر المصري السعودي، "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي"، المقرر إقامته بالعاصمة السعودية بالرياض.



بينما يحرص نبيل محمود المدير الفني لكفر الشيخ، على استغلال فترة توقف دوري القسم الثاني في خوض فترة إعداد مصغرة للفريق للارتقاء بالجوانب الفنية والبدنية؛ لتجهيز الفريق بقوة للمباريات المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة "بحري والإسكندرية".

