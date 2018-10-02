احم طفلك من نزلات البرد في الشتاء بملعقة من هذا الخليط

تشكو الكثير من الأمهات من تكرار نزلات البرد عند أطفالهن، وذلك يرجع إلى نقص مناعتهم، فأغلب الأطفال لا يحرصون على تناول الطعام أو نظام غذائي صحيح يزيد من المناعة لديهم ضد العديد من الأمراض ويحارب نزلات البرد.



الدكتور يوسف علي فريد استشارى طب الأطفال، أكد فى تصريحات لـ"صدى البلد " أن كل أم يمكن أن ترفع مناعة طفلها ضد العديد من الأمراض بتناول معلقة واحدة من هذا الخليط على الريق لمحاربة نزلات البرد و العديد من الأمراض .





مقادير الخليط لمحاربة نزلات البرد:

2 ملعقة صغيرة من عسل النحل

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونه

عصير ليمونة واحدة

رشفة من الزنجبيل المطحون



طريقه عمل خليط محاربة نزلات البرد:



تخلط جميع المكونات وتعطى معلقة منها للطفل كل صباح، ولا يشترط على الريق.



وأشار الدكتور يوسف علي فريد إلى أن الأطفال التى لا يستطيعون بلع هذا الخليط؛ يمكن تناول معلقة من العسل مضاف إليها القليل من عصير الليمون، سواء عسل النحل أم الأسود؛ فالأثنينا لهم نفس الغرض فى شفاء الأطفال من نزلات البرد وتقوية المناعة لديهم.