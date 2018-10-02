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محافظات

تعليم كفرالشيخ توجه بغلق محابس المياه وإطفاء الأضواء عقب انتهاء العمل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أصدرت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليمات مشددة إلى جميع دواوين الإدارات التعليمية و المدارس على مستوى المحافظة، بالتنبيه على إطفاء جميع المصابيح الكهربائية والأضواء؛ فور انتهاء اليوم الدراسي.

وشددت "كشك" على مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة غلق محابس مياه الشرب بصفة دورية يومية، والالتزام بالتعليمات الأمنية المستدامة، وتوزيعها مرة أخرى على جميع المدارس، ومتابعة ما ورد بها، مشيرة إلى مسائلة المقصر والمنوط به التنفيذ قانونيا.

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