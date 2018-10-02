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مرأة

دون أدوية.. 4 نقط فقط من هذا الزيت على الماء تسكن آلام البطن

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تكثر الشكاوى من وقت إلى آخر من مشكلة آلام البطن ككل، وبشكل أخص المعدة، ويرجع ذلك لعدد أسباب، أبرزها تناول الوجبات السريعة.

وكشف موقع "بولد سكاى " الهندي عن الوصفة الطبيعية للتخلص من هذه الآلام، وهى عبارة عن وضع 4 نقاط أو أكثر من زيت النعناع على القليل من الماء الدافىء أو الفاتر وشربه.

وأكد الموقع أن زيت النعناع يساعد فىعلى التخلص من مشكلة آلام المعدة؛ لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، له خصائص مضادة للفطريات.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول الخليط يساعد على قتل البكتريا الموجودة في المعدة، علاوة على ذلك له دور هام فى التخلص من مشكلة التهابات المعدة.

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