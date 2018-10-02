القمري يدعو الطلاب إلى المشاركة في استبيان أفضل جامعة مصرية

دعا الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، طلاب الجامعة ومحبيها والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس، إلى المساهمة في استبيان اختيار "أفضل جامعة مصرية" في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وهنأ القمري، أسرة الجامعة، للتميز في تصنيف التايمز البريطاني 2019، حيث تبوأت الجامعة المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات المصرية، والمركز رقم 601-800 على مستوى العالم.



وفيما يلي الرابط الخاص باستمارة استطلاع رأي الطلاب عن أفضل جامعة مصرية:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3rxiBdqfNy9PbxYOAHcEDKdsOXzHHKQTH3OxzlLUiaez7Q/viewform

