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محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:22 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يضع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بسخا، وذلك في إطار الاحتفالات القومية بالذكرى الخامسة والأربعين على انتصارات السادس من أكتوبر.

ويحضر هذه المراسم، كل من، المهندس راضي أمين، السكرتير العام، واللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتحتفل مصر هذه الأيام بحلول الذكري الخامسة والأربعين علي الانتصار الكبير الذي حققته قواتنا المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام ‏1973‏ التي ستظل ذكرى لمعركة العزة والكرامة والبناء التي ضرب أبطالها أروع الأمثلة في الإخلاص والتضحية، التي أثبتت أن مصر صخرة صلبة تنكسر عليها كل أحلام الطغاة والمستعمرين.

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