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منوعات

سرقة محفظة مسؤول كويتي من نظيره الباكستاني.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، يُظهر لحظة سرقة محفظة نقود مسؤول كويتي، من قبل نظيره الباكستاني.

وبحسب "إرم نيوز"، أوقفت السلطات الباكستانية، مسؤولًا في وزارة الصناعة، يُدعى "زرار حيدر خان"، بعدما سرق محفظة أحد أعضاء الوفد الكويتي، خلال زيارة الأخير لبحث مشروع استثماري في باكستان.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن المسؤول الباكستاني هو الذي سرق المحفظة.

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