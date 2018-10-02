اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

يبدو أن تطبيق المراسلات الفورية الأشهر في العالم «واتساب» مثلما يقرب الأشخاص لبعضهم البعض، يفرقهم أيضا، وذلك بعد أن انتحر زوجان في الهند بسبب محادثة.



تعود التفاصيل عندما اكتشفت الزوجة لاهاري البالغة من العمر 19 عاما خيانة زوجها شيفا كومار البالغ من العمر 27 عاما، فى منزلهما، بمدينة حيدر أباد ، حيث اكتشفت خيانته لها مع صديقة له تدعى "فانيلا" عبر "واتساب" وهددته بإخبار العائلة، الأمر الذى ترتب عليه شنق شيفا كومار لنفسه وإنهاء حياته، بينما شعرت الزوجة بالاكتئاب؛ فأنهت حياتها بتناول جرعة من الأسيد، بعدما لامها السكان المحليون في التسبب بوفاة كومار.



يذكر أن الزوجين كانا قد احتفلا بزفافهما، الشهر الماضي، ولكن علاقات الزوج السابقة لم تكن قد انتهت بعد.