صحف الكويت: المحروسة تحتفل بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر.. ميلانيا ترامب في زيارة تاريخية لمصر.. إيران تضرب شرق الفرات.. تركيا تصر على اجتياح المنطقة.. وسكان مقدونيا يوافقون على تغيير اسم البلاد

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سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



صحيفة "الأنباء" ركزت على الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مشروع إقامة فرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، مشيرةً إلى أن المشروع يعد أحد أذرع المشروع العملاق الذي يستهدف إقامة ثلاثة أفرع للجامعة في كل من شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، على مساحة إجمالية 300 فدان، تستوعب نحو 20 ألفا و500 طالب، يتم تنفيذها بقيمة استثمارية تصل لنحو 300 مليون دولار.



وقالت الصحيفة إن مدبولي تعرف على الموقف التنفيذي للمشروع، والذي من المقرر الانتهاء منه ليبدأ العمل مع العام الدراسي المقبل حيث يجري العمل في الأفرع الثلاثة في توقيت ومعدل واحد، وتم الانتهاء حاليا من تنفيذ نحو 50% من المباني والهياكل الخرسانية، وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما توفر بعد تشغيلها فرص عمل لأبناء محافظة جنوب سيناء.



وأبرزت "الرأي" تصريحات وزير البترول، طارق الملا، التي قال فيها إن مصر والجزائر ينبغي أن تقلصان دعم الطاقة أكثر؛ لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن الدعم يشكل عبئا على الموازنة، إذ يستنزف أموالا يمكن إنفاقها على تحسين الخدمات الاجتماعية، وأن مصر ستستمر في إلغاء الدعم.



وذكرت "الوطن" أن مصر أعلنت عن إطلاق مسح طبي يشمل عموم البلاد، هو "الأكبر في تاريخ البشرية" للكشف عن عدة أمراض بينها فيروس سي، وتسجيل أوزان المصريين، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب الحملة بخلاف التقييم الداخلي الذي تقوم به الدولة.



واهتمت "الجريدة" بفعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر 1973، التي انتصرت فيها قوات الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، حيث نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصري بعض الأفلام الوثائقية والتسجيلية عن الحرب، بينما تم بث فيلم وثائقي بعنوان "الشعب هو البطل"، تضمن مشاركة عدد كبير من الفنانين، مشيرةً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة إلى الشعب بمناسبة الانتصار.



ونقلت "القبس" عن بيان أصدره البنك المركزي المصري قوله إن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.466 تريليونات جنيه (الدولار بـ 17.8 جنيه)، في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 9.1 مليار جنيه، بمعدل 0.3 في المئة خلال يوليو، وانعكست زيادة السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 18 مليار جنيه، بمعدل 0.7 في المئة حد منه تراجع المعروض النقدي بمقدار 8.9 مليارات جنيه.



وقالت "الوطن" إن السيدة الأولى الأمريكية غادرت، اليوم الثلاثاء، واشنطن للقيام بجولة لعدة أفريقية تشمل مصر ومالاوي وكينيا، وستستمر 5 أيام، حيث من المقرر أن تتركز على بحث القضايا المتعلقة بتعزيز رعاية الأطفال، وتتضمن كذلك زيارة عدد من المدارس والمستشفيات، وتعتبر هذه أول جولة خارجية لقرينة ترامب في أفريقيا.



وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن الإضراب الشامل عم مدينة القدس الشرقية المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي، تزامنًا مع انتهاء المهلة التي منحها الاحتلال لأهالي قرية الخان الأحمر أمس وسط مخاوف من هدمها، فقد أغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها وتوقفت حركة النقل العامة وأغلقت المدارس والمعاهد والجامعات.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قوله إن أولوية الاردن الأولى كانت وما تزال القضية الفلسطينية والقدس وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مشددًا على أن مواقف المملكة الهاشمية ثابتة لم ولن تتغير "وسنبقى ندافع" عن القضية الفلسطينية والقدس الى الابد .



وأكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الاغاثية والتعليمية والصحية.



وأبرزت "الوطن" تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بأن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معًا للقيام بدوريات مشتركة قريبًا في منطقة منبج بشمال سوريا رغم توتر العلاقات بين البلدين.



وقالت "الجريدة" إن الإصرار التركي على اجتياح شرق سوريا جاء تزامنًا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني قصف مواقع في مدينة البوكمال بنحو 6 صواريخ بالستية، ردًا على هجوم مسلح شهدته ساحة العروض العسكرية في مدينة الأهواز الأسبوع الماضي وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرةً إلى أن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كينو جابرييل، أشار إلى توافر معلومات عن الهجمات الإيرانية.



وأكد الناطق باسم التحالف الدولي شون رايان تنفيذ "ضربات غير معلن عنها" شرق الفرات، موضحًا أنه يتابع تقارير من مصادر مفتوحة و"حتى اللحظة، لايزال يقيم احتمالية وقوع أضرار أو تعرض أي من قوات التحالف لخطر".



وردًا عن تقارير إعلامية أشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ناقش أزمة قطر خلال زيارته للكويت، حيث نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، كونا" عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية، قوله،: "تعرب دولة الكويت عن أسفها مما يتم تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منها من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الكويت، ونؤكد تداول مثل هذه المعلومات تعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين كما يهدف الى النيل من المصالح العليا".



وذكرت "الرأي" أن مجلس النواب العراقي قرر، أمس، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى اليوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرةً إلى أن انتخاب الرئيس يتطلب حضور ثلثي النواب لانعقاد الجلسة وهو ما يعني حضور 220 نائبا كحد ادنى بينما لم يحضر منهم قبة البرلمان اليوم سوى 159 نائبا ثم تراجع الى 104 نواب.



وأفادت "القبس" بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن عن تقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني دعمًا لمركزه المالي، حيث ستساهم هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.



دوليًا، قالت "الجريدة" إن شعب مقدونيا وافق بأكثريّة كبيرة على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشماليّة" لبلادهم، مما سيفتح الباب أمامهم للتصالح مع اليونان والتقرّب من أوروبا، لكنّ نسبة الامتناع عن التصويت في الاستفتاء جاءت كبيرة، فيما رحبت واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بنتيجة الاستفتاء، رغم أن نسبة المشاركة المتدنية أفرغته من أي قيمة قانونية.



وذكرت "الأنباء" أن نشطاء انفصاليين كتالونيين قطعوا، أمس، خطا لقطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة إحياء للذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد، وأدى إلى أعمال عنف وقمع، حيث أقدم المئات من نشطاء مقنعين في مجموعة "لجان الدفاع عن الجمهورية" على قطع خطوط سكك الحديد في محطة جيرونا، مما عطل سير القطار السريع الذي يربط فيغيراس ببرشلونة.