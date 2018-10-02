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محافظات

قافلة سعاد كفافي توقع الكشف الطبي على 4852 حالة بالوادي الجديد

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
أكد الدكتور عمرو بسطاويسي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للقطاع الطبي وأستاذ جراحة القلب ومدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، أن القافلة الطبية للمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمناسبة احتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة الموافق 3 أكتوبر، وقّعت الكشف الطبي على 4852 حالة من أهالي المحافظة في يومها الأول.

وأضاف بسطاويسي أنه تم تحويل 220 حالة لمستشفى سعاد كفافي بالقاهرة، كما تم إجراء 15 عملية جراحية بوحدات العمليات التابعة للقافلة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن القافلة ستواصل عملها اليوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتقديم أفضل الخِدْمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمحافظة وحتى الخميس المقبل الرابع من أكتوبر الجاري.

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