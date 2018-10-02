قافلة سعاد كفافي توقع الكشف الطبي على 4852 حالة بالوادي الجديد

أكد الدكتور عمرو بسطاويسي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للقطاع الطبي وأستاذ جراحة القلب ومدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، أن القافلة الطبية للمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمناسبة احتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة الموافق 3 أكتوبر، وقّعت الكشف الطبي على 4852 حالة من أهالي المحافظة في يومها الأول.





وأضاف بسطاويسي أنه تم تحويل 220 حالة لمستشفى سعاد كفافي بالقاهرة، كما تم إجراء 15 عملية جراحية بوحدات العمليات التابعة للقافلة.



