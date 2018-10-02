عمره 99 عاما ويرفض الإحالة للمعاش

يبدوا أن العمر مجرد أرقام لدى البعض من البشر حول العالم، وهو حال المحامى الأمريكي صاحب الـ99 عاما، والذى يرفض التقاعد عن العمل رغم سنه الطاعن.



وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، لا يزال مورتون كاتز، محام في ولاية كونيتيكت الأمريكية، يمارس عمله بصورة طبيعية تمامًا، حيث يعمل كمحام خاص في محكمة هارتفورد العليا، بالتعاقد مع الدولة.



شارك مورتون فى الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح محاميًا في عام 1951، ويترافع حاليًا عن الدعاوى الصغيرة، ويقدم خدمات ومساعدات قانونية مجانية للمحاربين القدامى الآخرين.



وقال قاضي المحكمة العليا، إن كاتز موظفًا حكوميا نموذجيا، فيما لا ينوي المحامى العجوز التقاعد نهائيا.