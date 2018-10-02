أغرب 5 أنواع من بوليصات التأمين في العالم.. صور

لا شك أن الإنسان يحلم دائمًا بالحياة الهانئة السعيدة، ولكنه دومًا لا يستطيع الهرب من التفكير فى حدوث الكوارث التى قد تحول حياته إلى جحيم فى ثوان معدودة، من هنا ظهرت فكرت شركات التأمين، التى توفر بوليصة تأمين على حياة البشر، حال تعرضهم لمكروه او الوفاة.



ومع مرور الوقت ظهرت العديد من بوليصات التامين الغريبة، التى لا تقتصر فقط على الشخص وممتلكاته المختلفة.



و يستعرض صدى البلد أغرب 5 أنواع من بوليصات التأمين في العالم:



1- تأمين رحلات السفر بالطيران

على الرغم من كون الطيران أحد أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم، إلا أن هناك الكثير من الخوف والقلق بسبب التاريخ الحافل للحوادث الجوية، لذلك يتم السماح بالتأمين على المسافر، فى حالة حدوث السيناريو الأسوأ، بوقوع حادثة للطيارة التى يستقلها.



2- التأمين ضد النيازك والكويكبات

بسبب أن الأحداث الكونية لا يمكن التنبؤ بها، ولا توجد طريقة لمعرفة متى يمكن أن يأتي كويكب أو نيزك من الفضاء ويقلب حياتك رأسًا على عقب، لذلك هناك سياسات التأمين الفعلية التي يمكنك اتخاذها بحيث تكون مؤمن عليك، بشكل جيد في حالة وقوع كارثة.



3- التأمين على حيواناتك الأليفة

يعشق الكثيرون حول العالم حيواناتهم الأليفة كثيرًا، ودائمًا قلقون على صحتهم ورفاهيتهم، الأمر الذي دفع الكثير من شركات التأمين، لتوفير بوليصة تأمين لحيواناتك الأليفة بحيث يمكنك أن تهتم بها في حالة وقوع أي حادث مؤسف.



4- إذا هربت عروستك يوم زفافكم

يمكن أن تقع الكثير من الأشياء المؤسفة فى حفلات الزفاف، ويتحول الأمر إلى كارثي تماما، و إذا لم تكن واثقًا من أنه يمكنك الإستمتاع بحفل زفاف هادىء، فيتاح لك الحصول على بوليصة تأمين الزفاف، والتأكد من حمايتك في حالة هربت العروس على سبيل المثال.



5- بوليصة تأمين الموظف المثالي

تلجأ بعض الشركات الكبري إلى الحفاظ على أبرز موظفيها المتميزين، خاصةً من يزيدون الأداء العام للشركة، ويحققون نجاحًا كبيرًا، لذلك تقدم شركات التأمين بوليصة للتأمين على أفضل موظف بالشركة.