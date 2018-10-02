ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تشكيل 120 لجنة لإجراء بحوث على المستحقين لمعاش تكامل وكرامة بالقليوبية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أنه جار تشكيل 120 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة؛ لعمل بحث اجتماعي بشأن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، لبيان المستحقين من المشروع من عدمه، مشيرا إلى أن البحوث تتم على أرض الواقع، حيث يجري بحث كل حالة مستحقة جيدا.

وقال حسن إنه بعد انتهاء تلك البحوث سيتم رفع غير المستحقين من صرف المعاش وبدء الصرف الفورى للمستحقين وبأثر رجعى للمستحقين الذين لم يحصلوا عليه مسبقا، مشيرا إلى أنه تم تحديد أهم الأنشطة التى ستنفذ من خلال لجان البرنامج الجاري تشكيلها ومقابلة 20 من مكلفات الخدمة العامة اللاتى سيشاركن فى الترتيبات الإدارية للبرنامج.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم عرض البرنامج على محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم والسكرتير العام للمحافظة، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل الاجتماعى، وضرورة التكاتف والتعاون لإنجاح وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة والتواصل المجتمعى.

ترشيحاتنا

الترجي فى مهمة صعبة أمام بطل أنجولا بنصف نهائي دوري الأبطال.. اليوم

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

بشرة خير.. الأهلى لا يخسر فى وجود الحكم الإثيوبى تيسيما

نصائح سريعة لمحاربة ألم القولون المزعج بسرعة لن تتوقعينها

حكاية 10 أيام من التعذيب والضرب تنهي حياة الطفلة منة على يد والدها.. فيديو وصور

كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

أطعمة تصيبك بالاكتئاب.. ابتعدي عنها

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

تفاصيل جديدة عن سرداب عمر طوسون في الإسكندرية

أحمد الفيشاوي يتصدر الأكثر بحثا بعد الزفاف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟