تشكيل 120 لجنة لإجراء بحوث على المستحقين لمعاش تكامل وكرامة بالقليوبية

أكد الدكتور مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أنه جار تشكيل 120 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة؛ لعمل بحث اجتماعي بشأن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، لبيان المستحقين من المشروع من عدمه، مشيرا إلى أن البحوث تتم على أرض الواقع، حيث يجري بحث كل حالة مستحقة جيدا.



وقال حسن إنه بعد انتهاء تلك البحوث سيتم رفع غير المستحقين من صرف المعاش وبدء الصرف الفورى للمستحقين وبأثر رجعى للمستحقين الذين لم يحصلوا عليه مسبقا، مشيرا إلى أنه تم تحديد أهم الأنشطة التى ستنفذ من خلال لجان البرنامج الجاري تشكيلها ومقابلة 20 من مكلفات الخدمة العامة اللاتى سيشاركن فى الترتيبات الإدارية للبرنامج.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم عرض البرنامج على محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم والسكرتير العام للمحافظة، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل الاجتماعى، وضرورة التكاتف والتعاون لإنجاح وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة والتواصل المجتمعى.