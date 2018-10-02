مؤتمر الجودة بطب بنها يواصل أعماله لليوم الثاني

يواصل المؤتمر العلمى الأول للجودة، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة بنها بعنون "الجودة بين النظرية والتطبيق"، أعماله، لليوم الثاني، لعقد الجلسات العلمية المختلفة.



وقال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن المؤتمر يناقش 4 موضوعات مهمة، هي "نظريات الجودة وطرق تطبيقها" و"دور الطلاب في تطبيقات الجودة في مراحل التعليم المختلفة"، وكذلك "متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتجديد الاعتماد"، وأيضًا "طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشري، والتي يبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي الجاري.



وينظم المؤتمر برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري ببنها.

