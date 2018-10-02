لليوم الثانى.. صحة القليوبية تواصل فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سى

تواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بالقليوبية أعمالها لليوم الثانى على التوالى فى 9 محافظات من بينهم محافظة القليوبية بعد الإقبال الكبير الذى شهدته الحملة فى يومها الأول، أمس، على مستوى المحافظة.
ووفرت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أتوبيسات ومينى باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.
فيما أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزًا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية؛ حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز مؤكدا أن المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.