لليوم الثانى.. صحة القليوبية تواصل فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سى

تواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بالقليوبية أعمالها لليوم الثانى على التوالى فى 9 محافظات من بينهم محافظة القليوبية بعد الإقبال الكبير الذى شهدته الحملة فى يومها الأول، أمس، على مستوى المحافظة.





ووفرت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أتوبيسات ومينى باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.





وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.



