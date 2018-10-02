حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة

تواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية فاعلياتها لليوم الثاني بمحافظة البحيرة من خلال 408 مراكز صحية فى 16 ادارة صحية بدائرة المحافظة، حيث تستهدف 3 مليون و750 مواطنا من اهالى محافظة البحيرة.



وشهدت الحملة، أمس، توافر جميع الاجهزة الطبية الخاصة بتحاليل "فيروس سى، والسكر، والسمنة المفرطة" إقبالا شديدا من الأهالى بمراكز إيتاى البارود، ودمنهور وشبراخيت، كما واصل الأهالى التوافد على باقى المركز الصحية بدائرة المحافظة.



ومن جانبها، تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اعمال الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بمركز شبراخيت لرصد المعوقات التي قد تواجه المواطنين المتعلقة بالمواصلات او أداء العمل حيث شملت الجولة تفقد الوحدة الصحية بقريتي لقانه وشبراريس، والتقت مع عدد من المواطنين واستمعت منهم لأهم المعوقات التي تواجههم واحتياجاتهم، وحثتهم على ضرورة تفعيل المبادرة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

