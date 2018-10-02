ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية فاعلياتها لليوم الثاني بمحافظة البحيرة من خلال 408 مراكز صحية فى 16 ادارة صحية بدائرة المحافظة، حيث تستهدف 3 مليون و750 مواطنا من اهالى محافظة البحيرة.

وشهدت الحملة، أمس، توافر جميع الاجهزة الطبية الخاصة بتحاليل "فيروس سى، والسكر، والسمنة المفرطة" إقبالا شديدا من الأهالى بمراكز إيتاى البارود، ودمنهور وشبراخيت، كما واصل الأهالى التوافد على باقى المركز الصحية بدائرة المحافظة.

ومن جانبها، تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اعمال الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بمركز شبراخيت لرصد المعوقات التي قد تواجه المواطنين المتعلقة بالمواصلات او أداء العمل حيث شملت الجولة تفقد الوحدة الصحية بقريتي لقانه وشبراريس، والتقت مع عدد من المواطنين واستمعت منهم لأهم المعوقات التي تواجههم واحتياجاتهم، وحثتهم على ضرورة تفعيل المبادرة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة
حملة القضاء على فيروس سى تواصل فاعليتها بالبحيرة

ترشيحاتنا

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يمنحك السلام النفسي

مظاهرات فى بلجيكا اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد.. فيديو

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له

اكتشفت خيانة زوجها على whatsapp بعد شهر على الفرح.. فانتحر الإثنان

الترجي فى مهمة صعبة أمام بطل أنجولا بنصف نهائي دوري الأبطال.. اليوم

أبو ستيت: وزارة الزراعة طرف أصيل في مشكلة بذور الطماطم

منجد الفيوم يروي تفاصيل ذبح عاشق زوجته السابق: اكتشفت علاقته بزوجتي بعد خروجي من السجن

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

علي جمعة يحذر من ترديد 4 كلمات شائعة بين الكثيرين في الدعاء

مواجهة ريال مدريد مع سسكا موسكو تحتل عناوين الصحف الإسبانية

أحمد الفيشاوي يتصدر الأكثر بحثا بعد الزفاف

لحظات تركيز وخلع أحذية.. هكذا يعمل رئيس وزراء كندا مع فريقه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

أشرف زكي: لأول مرة أكاديمية الفنون تقبل دارسين من ذوي الإعاقة.. فيديو
الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: تحسن حالة الطقس بالبلاد خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟