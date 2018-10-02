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محافظات

ضبط سيارة مياه تسببت فى غرق الطريق بالخانكة..صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
ضبطت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة الخانكة على سيارة نقل بفناطس تلقى المياه على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إنه من خلال فرق المتابعة بمجلس المدينة لضبط أى مخالفات تم ضبط سيارة تلقي المياه على الطريق العام بطريق ترعة الإسماعيلية سرياقوس / المنايل.

وأكد نائب رئيس المدينة أنه عثر بالسيارة على 2 صنبور مياه بفتحة 4 بوصة للصنبور ووزن السيارة لا يقل عن 100000 مائة ألف لتر؛ ما تسبب فى غرق الطريق العام بالمياه، وتسبب عن زحام للسيارات عند المرور وتم عمل الإجراءات القانونية للسيارة وقائدها. 
ضبط سيارة مياه تسببت فى غرق الطريق بالخانكة..صور
ضبط سيارة مياه تسببت فى غرق الطريق بالخانكة..صور
ضبط سيارة مياه تسببت فى غرق الطريق بالخانكة..صور

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