ضبط سيارة مياه تسببت فى غرق الطريق بالخانكة..صور

ضبطت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة الخانكة على سيارة نقل بفناطس تلقى المياه على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إنه من خلال فرق المتابعة بمجلس المدينة لضبط أى مخالفات تم ضبط سيارة تلقي المياه على الطريق العام بطريق ترعة الإسماعيلية سرياقوس / المنايل.



