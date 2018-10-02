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محافظات

حملة موسعة لإزالة مخازن السيارات والتعديات بالخانكة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمشاركة اللواء مروان حبيب، مساعد مدير الأمن، وطلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمقدم عمرو سويلم، نأئب مأمور مركز الخانكة، ومسئولى الإدارة الزراعية والرى.

وقال طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، إن الحملة استهدفت إزالات لجهة الولاية لكل من الصرف والري والزراعة بـ25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وري وصرف، منها 18 حالة أراضٍ زراعية و6 حالات صرف وحالة ري.

وأضاف نائب رئيس المدينة أن الحملات نجحت أيضا فى إزالة مخازن للسيارات ومبانٍ خرسانة مسلحة ومبانٍ بالطوب الأبيض، وتمت الإزالة لجميع الحالات الموجودة على مجري مائي للري والصرف، وتم عمل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
حملة موسعة لإزالة مخازن السيارات والتعديات بالخانكة
حملة موسعة لإزالة مخازن السيارات والتعديات بالخانكة
حملة موسعة لإزالة مخازن السيارات والتعديات بالخانكة
حملة موسعة لإزالة مخازن السيارات والتعديات بالخانكة

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