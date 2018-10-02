سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار بإطلالتها الراقية، خلال مشاركتها ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2018.



أطلت نانسي، بفستان أسود ضيق عند منطقتي الصدر والبطن، وواسع من الأسفل، كما تميز بربطات وقصة حول منطقة الخصر أخفت فيها ملامح حملها بطفلها الثالث، وحمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، وبلغ سعره 3550 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 63 ألف جنيه مصرى.



أما من الناحية الجمالية، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا بالألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة متناسقة.

