ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: وقعنا 7 بروتوكولات لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت إنجي مشهور، مستشار الوزير لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإنجازات التي حققتها الوزارة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس حتى الآن.

وقالت "مشهور"، في تصريحات له على هامش فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج، إن هناك العديد من البروتوكولات التي تم توقيعها لتحقيق هذا الدعم، من أبرزها: بروتوكول اليونيسيف، ويشمل مدارس دمج ابتدائي بسبع محافظات على الأقل، وتجهيز غرف المصادر وتدريب الإداريين والمعلمين والأخصائيين بهذه المدارس.

وأضافت أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول القاموس الإشاري الإلكتروني مع كنيسة بببا والفشن ببني سويف، لافتًا إلى أن هذا القاموس يضم 3000 كلمة مع برامج التوعية والتدريب.

وأوضحت "مشهور" أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 10 فصول لمزدوجي الإعاقة بالقاهرة والجيزة، وتدريب الموادر وتجهيز الفصول، وهو بروتوكول يبدأ من العام الدراسي 2018/2019.

ولفتت إلى أن هناك أيضا بروتوكولا تم توقيعه مع مؤسسة "مصر الخير" لإطلاق مبادرة "قادرون باختلاف"، وبروتوكولا آخر مع مؤسسة ساويرس ويشمل المنح الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم إبرام هذا البروتوكول خلال سبتمبر الماضي.

وأكدت "مشهور" أن الوزارة وقعت كذلك بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشمل تدريب 22 ألف معلم بمدارس الدمج، وبروتوكولا مع وزارة الثقافة لتنمية المواهب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ترشيحاتنا

مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر

حكم رمي ورق الجرائد المتضمن آيات قرآنية في القمامة بعد استخدامه

تعرف على معنى الإشارة التي استخدمها الرئيس في ملتقى مدارس التربية الخاصة

مشاكل الجامعة العمالية والقومية للأسمنت وقانون العمل الجديد والمعاشات.. أبرز الملفات على طاولة اجتماع الاتحاد العالم.. غدا

وزيرة الصحة تكشف نتائج اليوم الأول لعملية المسح الشامل

جوارديولا يوضح حقيقة صفقة مبابي

مصدر: لا صحة لحرق أهالي طفل الدقهلية المقتول منزل ذوي الجاني

نانسي ميشيل تقدم عرض رقص صامت في مسابقة Miss Talent.. صور

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

لماذا أوصانا الرسول بالمداومة على الاستغفار من الذنوب؟

طائرات مصر للطيران تحلق حاملة شعار منتدى شباب العالم

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

فيديو

حياة ألتون جون فى فيلم Rocketman
نانسى عجرم تحقق 3 ملايين مشاهدة بكليب بدنا نولع الجو
طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟