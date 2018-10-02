التعليم: وقعنا 7 بروتوكولات لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت إنجي مشهور، مستشار الوزير لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإنجازات التي حققتها الوزارة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس حتى الآن.



وقالت "مشهور"، في تصريحات له على هامش فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج، إن هناك العديد من البروتوكولات التي تم توقيعها لتحقيق هذا الدعم، من أبرزها: بروتوكول اليونيسيف، ويشمل مدارس دمج ابتدائي بسبع محافظات على الأقل، وتجهيز غرف المصادر وتدريب الإداريين والمعلمين والأخصائيين بهذه المدارس.



وأضافت أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول القاموس الإشاري الإلكتروني مع كنيسة بببا والفشن ببني سويف، لافتًا إلى أن هذا القاموس يضم 3000 كلمة مع برامج التوعية والتدريب.



وأوضحت "مشهور" أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 10 فصول لمزدوجي الإعاقة بالقاهرة والجيزة، وتدريب الموادر وتجهيز الفصول، وهو بروتوكول يبدأ من العام الدراسي 2018/2019.



ولفتت إلى أن هناك أيضا بروتوكولا تم توقيعه مع مؤسسة "مصر الخير" لإطلاق مبادرة "قادرون باختلاف"، وبروتوكولا آخر مع مؤسسة ساويرس ويشمل المنح الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم إبرام هذا البروتوكول خلال سبتمبر الماضي.



وأكدت "مشهور" أن الوزارة وقعت كذلك بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشمل تدريب 22 ألف معلم بمدارس الدمج، وبروتوكولا مع وزارة الثقافة لتنمية المواهب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.