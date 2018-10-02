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أخبار العالم

تركيا تعتقل 417 مشتبها بهم لتحويلهم أموالا لحسابات إيرانية بأمريكا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أفادت قناة سي إن إن التركية، الثلاثاء، بأن السلطات التركية اعتقلت 417 مشتبها بهم يعتقد أنهم حولوا ملياري ونصف المليار ليرة لحسابات تخص إيرانيين بالولايات المتحدة.

يذكر أن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أعلن من قبل أن بلاده أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تعارض العقوبات الأمريكية على إيران، وأنها ليست ملزمة بتطبيقها، لأنها لا تعتبرها صائبة.

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