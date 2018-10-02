احتراق منزل بسبب انفجار بطارية طاقة شمسية في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق اندلع في منزل بدائرة مركز دارالسلام بسبب انفجار بطارية طاقة شمسية، ونتج عن الواقعة نفوق 12 رأس غنم.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمنزل ملك شحات ذكي أحمد، 43 عاما موظف بشركة المياه والصرف الصحي بدار السلام ويقيم بذات الناحية مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالخشب، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور أرجع سبب الحريق إلى انفجار إحدى بطاريات الطاقة الشمسية أعلى المنزل، وأضاف بنفوق 12 رأس غنم واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الأخشاب.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

