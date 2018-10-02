الري: المصارف الزراعية بالدلتا جاهزة لاستقبال موسم الأمطار

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تعليمات مشددة لأجهزة الوزارة المعنية بتكثيف أعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل والعوائق والمخلفات والمرور الدورى على المجارى المائية والمصارف الزراعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزارء بشأن الإعداد الجيد والعمل على جاهزية المجارى المائية والمصارف لاستقبال موسم الأمطار.





من جانبه قام المهندس السيد شلبى رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بالإشراف والتوجيه للنواب والمهندسين بالوجهين البحرى والقبلى، وتكوين لجان للمتابعة الميدانية الدورية للتأكد من جاهزية المصارف للوقوف على حالتها استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار والسيول وإعداد تقارير بنتائج المرور.





وأشار شلبى إلى تلقيه تقريرا يؤكد جاهزية المصارف الرئيسية بمناطق شرق ووسط وغرب الدلتا وكذلك الوجه القبلى، وجار تكثيف أعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل بالمصارف الزراعية بمنطقة غرب الدلتا لما تمثله من أهمية قصوى لاستقبال مياه الأمطار الغزيرة والسيول حال حدوثها.



