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برلمان

مستقبل وطن بالشرقية يناقش مشكلة مستشفى مشتول السوق

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد "عبد الدايم غانم"، أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بالشرقية، أن الهيئة عقدت اجتماعا بحضور النائب خالد بشر أمين عام الشئون البرلمانية بالشرقية، والدكتور محمد الصالحي بهيئة مكتب المحافظة، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات من أهمها استكمال تشكيلات القرى والأحياء وآلية الاشتراك في قوافل العمل الخيري التي يتبناها الحزب سواء في المجال الطبي أو الخدمة المجتمعية.

وقال "عبد الدايم غانم"، إنه تم مناقشة الاقتراح المقدم من بعض أهالي مركز مشتول السوق بضرورة تدخل الحزب ونوابه في إنهاء تأخير إنشاء بعض الأقسام الطبية الحيوية داخل المستشفى العام بالمركز من بينها عدم وجود عناية مركزة تستقبل الحالات الحرجة، وأيضا المطالبة بتوفير وحدة للغسيل الكلوي، وتسعى هيئة الشئون البرلمانية بالحزب للعمل على آلية تنفيذ مطالب الأهالي من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشار أمين عام المجالس المحلية إلى أنه تم الاتفاق على توفير أتوبيسين وتجهيزهم لنقل أبناء المركز والقري المجاورة من طلاب الجامعة الي الحرم الجامعي بمدينة الزقازيق مشاركة من الحزب لخدمة أبنائه من الشباب.

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