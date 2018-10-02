محافظ الشرقية يناقش مع مدير الأمن سبل القضاء على ظاهرة التعديات

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية بما يعود بالنفع والفائدة على المحافظة .



حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ومديرية الأمن في العديد من الموضوعات الخاصة بتأمين المنشآت الحيوية والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك إسترداد أراضي أملاك الدولة وتحقيق الأمن والإستقرار بالشارع ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالحركة المرورية لإعادة الإنضباط وإزالة العشوائيات وفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .



فيما أكد محافظ الشرقية أننا جميعًا نعمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن الشرقاوي وللنهوض بمحافظة الشرقية.