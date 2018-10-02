باتشواي يعلن الولاء لتشيلسي ويصدم فالنسيا

أعلن الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي، مهاجم تشيلسي المعار إلى فالنسيا، ولاءه للبلوز.



وقال باتشواي، في تصريحات أبرزتها صحيفة التايمز: "أنا لا أبحث عن انتقال دائم إلى فالنسيا، ولكنني أحترم تشيلسي وأحبهم، هذه الإعارة مهمة جدًا لتطوري، وكي أظهر بشكل جيد عند العودة إلى البلوز".



وأضاف: "في البداية كان من الصعب بالنسبة لي أن ألعب في إنجلترا، كنت شابًا يصل إلى هذا النادي الضخم في غرف ملابس مليئة بالنجوم، ولحسن حظي كان معي هازارد وكورتوا، لقد ساعدني الثنائي كثيرًا لمعرفة كيف تسير الأمور".



ولفت: "الثنائي ساعدني على الاندماج والشعور بأنني في المنزل، رغم أنني مررت ببعض الأوقات العصيبة وأخرى مذهلة، مثل تسجيل هدف الفوز في الدوري، فهي لحظة لا تصدق وستبقى محفورة في ذاكرتي".