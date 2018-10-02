ضبط ٢٧٠٠ قرص ترامادول بحوزة طالب بالمنيا

القت اجهزة الامن بالمنيا القبض على طالب بحوزته ٢٧٠٠ قرص ترامادول مخدر للاتجار



تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العدوة من ضبط حبيب . ا .ش ٢٣ سنه طالب ومقيم محافظة قنا والمطلوب التنفيذ عليه قضية سرقة وبحوزته ٢٧٠٠ قرص لعقار الترامادول المخدر و20 فرش حشيش ومبلغ مالى 85 جنيه وهاتف محمول



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من

حصيلة البيع الهاتف المحمول للاتصال بعملائه .



وبالعرض مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق