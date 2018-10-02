سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في غزة

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سقطت الليلة الماضية شمال قطاع غزة.



وقال موقع "والاه" الإسرائيلي أن الطائرة وهي من نوع "راكب السماء"، سقطت أثناء مهمة لها في تلك المنطقة.



وأضافوا أن الجيش يتوقع أن تكون الطائرة قد سقطت خلف السياج المحيط بالقطاع في الجانب الإسرائيلي، وتقوم قوات الاحتلال بأعمال بحث واسعة للعثور على الطائرة.