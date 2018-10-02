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أخبار العالم

سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في غزة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سقطت الليلة الماضية شمال قطاع غزة.

وقال موقع "والاه" الإسرائيلي أن الطائرة وهي من نوع "راكب السماء"، سقطت أثناء مهمة لها في تلك المنطقة.

وأضافوا أن الجيش يتوقع أن تكون الطائرة قد سقطت خلف السياج المحيط بالقطاع في الجانب الإسرائيلي، وتقوم قوات الاحتلال بأعمال بحث واسعة للعثور على الطائرة.

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