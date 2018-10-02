إجراءات جديدة لسرعة تشخيص حالات الإصابة بالسرطان في بريطانيا

أصدرت الحكومة البريطانية مقترحات جذرية جديدة تقضي بضرورة سرعة تشخيص حالات المواطنين الذين يظهر عليهم علامات محتملة للإصابة بمرض السرطان في غضون ثلاثة أسابيع فقط من زيارة الممارس العام.



وتعني السياسة الجديدة أن الملايين من المرضى سيتوفر لهم المسح بالرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة المقطية من خلال الوحدات المتنقلة التي تم إعدادها في المحال التجارية ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد.



وتأتي هذه المقترحات، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية ضمن خطة مدتها عشر سنوات لهيئة التأمين الصحي البريطانية بهدف التغلب على حالات التشخيص المتأخر للأمراض القاتلة الرئيسية في البلاد.