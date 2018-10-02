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حوادث

مقتل عامل على يد نجل عمه بسبب خلافات الميراث فى دمنهور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقى عامل مقيم بقرقة ابشعيرة بمركز ايتاى البارود مصرعه اثر اصابته" بجرح بالرأس وزرقة بالشفتين واللسان والوجه"  بسبب قيام نجل عمله بالتعدي عليه بعصا وإحداث إصابته التي أودت بحياته أثناء تواجده بموقف سيارات الأجرة  بسبب خلافات ( ميراث ) وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول المدعو علاء الدين .ا.م. 30 سنة عامل ومقيم قرية الشعيرة بدائرة المركز [ جثة هامدة ] إثر إصابته[ جرح بالرأس وزرقة بالشفتين واللسان والوجه ].

وبسؤال والده السعيد .م.خ. 55 سنة مسعف ومقيم بذات الناحية..إتهم المدعو أحمد .ر.ا.  ( نجل عمه المجني عليه )31 سنة  حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله بالضرب بعصا وإحداث إصابته التي أودت بحياته وذلك أثناء تواجده بموقف سيارات الأجرة بمدينة إيتاي البارود بسبب خلافات سابقة بينهما على ملكية منزل ( ميراث )

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته .. إعترف بارتكابه الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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