تطوير العشوائيات: الملاك والمستأجرون بمثلث ماسبيرو تسلموا التعويضات.. فيديو

قال خالد صديق، مدير تطوير صندوق العشوائيات، إن منطقة مثلث ماسبيرو كانت تحتوي على أكثر من 900 محل تجاري وورش ومخازن، وتعادل مساحتها حوالي 40 فدانا.



وأضاف صديق،خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن عملية هدم المباني بدأت منذ ابريل الماضي، لكنها تأخرت قليلا نظرا لأن عمل سيارات النقل يكون في أوقات معينة، مؤكدا أنه تم تعويض الملاك والمستأجرين بمنطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أن مستأجري المحلات في شارعي 26 يوليو والجلاء تم تعويضهم بـ7 آلاف جنيه للمتر و 80 ألف جنيه دعم مهني.



وأشار إلى أن مستقبل منطقة مثلث ماسبيرو سيكون تحفة معمارية راقية.



وأوضح أن السبب في وجود عدد المباني لم يتم هدمها حتى الآن هو أن هذه المباني مسجلة في التنسيق الحضاري كطراز معماري.