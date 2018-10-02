الفائز بالمركز الأول في ماراثون الحمير: كسبت شيكارة دشيشة وموبايل.. فيديو

قال محمد خالد، صاحب الحمار الفائز بالمركز الأول بماراثون الحمير، إنه أعد الحمار الخاص به جيدًا للمشاركة في الماراثون، مفيدًا بأن الحمار يدعى "شاكر" وقام منذ الصباح بتحميمه وتصفيف شعره والاهتمام بالأكل الخاص به لكي يكون نشيطا بالماراثون.



وأضاف صاحب الحمار الفائز بالمركز الأول بماراثون الحمير، في لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحمار "شاكر" ربح المركز الأول وكسب هاتفا محمولا وتي شيرت وميدالية وكأسا وشيكارة دشيشة، وقال: "الشيكارة دى أهم حاجة كسبتها".



من جانبه، قال أيمن صلاح، أحد منظمي الماراثون، إن الماراثون ينظم كل عام للترفيه عن المواطنين، مفيدًا بأنه ينظم في العديد من الدول العربية.



