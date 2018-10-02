المخرج العالمى رومان بولانسكى يثير الجدل بفيلمه الجديد

اجتاح الغضب وسائل التواصل الإجتماعى عقب إعلان المخرج العالمى "رومان بولانسكى"عن قرب بدء تصويره لفيلمه المقبل المثير للجدل "أتهم".



وفيلم "أتهم" يتناول قضية "دريفوس سيئة السمعة"، المروعة التى هزت فرنسا نهاية القرن التاسع عشر .. ويأخذ الفيلم أسمه من رسالة شهيرة مفتوحة كتبها الروائى الفرنسى الراحل "إميل زولا" – نشرت فى عام 1898 - ، متهما الحكومة الفرنسية بعدم الكفاءة ومعاداة السامية بعد سجن ضابط المدفعية ألفريد درايفوس بتهمة التجسس ، ثم تبرئته فى نهاية المطاف من أى مخالفات بعد أن أمضى أربع سنوات فى مستعمرة جزير "الشيطان "عقوبة له .



وكتب الروائى "روبرت هاريس" النص ، ويلعب بطولة الفيلم الممثل "لويس جاريل دورفوس"، والممثلة "جان دوجاردين"، الذى يجسد دور العقيد "بيكوارت" ، رئيس الإستخبارات الذى قاد محاولة العثور على الجانى الحقيقى.